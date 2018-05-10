مجلس الأمن يدعو ميانمار لإجراء تحقيقات شفافة بشأن العنف ضد الروهينجا

دعا مجلس الأمن الدولى حكومة ميانمار إلى إجراء تحقيقات تتسم بالشفافية فى اتهامات بالعنف ضد أقلية الروهينجا المسلمة، فى ولاية راخين، والسماح بدخول المساعدات إلى المنطقة فورا.



كما دعا المجلس، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس، ميانمار للتوصل إلى اتفاق "فى الأيام القادمة" مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بشأن دخول المساعدات إلى راخين والمساعدة فى إعادة اللاجئين من بنجلادش.



جاء ذلك بعد زيارة أجراها مبعوثو المجلس لبنجلادش وميانمار فى الأيام القليلة الماضية للاطلاع على تداعيات الحملة العسكرية التى أدانتها بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى بوصفها تطهيرا عرقيا لأقلية الروهينجا.



وعلى الرغم من مقاومة الصين فى البداية لدعوة المجلس لميانمار لاتخاذ خطوات للمحاسبة، فإن المجلس المؤلف من 15 عضوا توصل إلى اتفاق بتوافق الآراء على مسودة بيان بريطاني.