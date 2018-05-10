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الخميس 10/مايو/2018 - 01:26 ص

فرنسا تدعو إيران لفتح محادثات معمقة حول استقرارالمنطقة

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي
مروة عنبر
dostor.org/2164061

طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إيران، بفتح محادثات معمقة حول المسائل المتعلقة بالاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد لودريان لنظيره الإيراني ظريف خلال اتصال هاتفي على إرادة فرنسا استكمال تطبيق الاتفاق النووي الإيراني، وقال إنه ينتظر من إيران أن تقوم بالمثل.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أيضا خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني حسن روحاني أن باريس ترغب في الحفاظ على الاتفاق النووي.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، مساء أمس الأربعاء، أن ماكرون أكد لروحاني خلال اتصال هاتفي رغبة فرنسا في الحفاظ على الاتفاق النووي بكل جوانبه، مؤكدا ضرورة قيام إيران بالمثل.

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