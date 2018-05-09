كيم جونج أون يصف لقائه القادم مع ترامب بـ«التاريخى»

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إنَّ اجتماعه القادم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون تطورًا إيجابيًا في ضوء التوترات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية.



جاءت تصريحات كيم خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية الشمالية.



وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية في بيان باللغة الإنجليزية، إنَّ الزعيم الكوري أكد أنَّ القمة القادمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ستكون اجتماعا تاريخيا، وخطوة نحو تعزيز تطور الوضع الإيجابي في شبه الجزيرة الكورية وبناء مستقبل جيد.