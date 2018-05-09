البيت الأبيض يهاجم «أوباما وكلينتون وكيري» بسبب اتفاق إيران النووي

هاجمت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ومنافسة ترامب في الانتخابات الأمريكية هيلاري كلينتون، وكذلك جون كيري، وزير الخارجية السابق، بسبب اعتراضهم على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.



وقالت "ساندرز" في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: «ربما يكونون آخر ثلاثة أشخاص نتطلع إليهم من أجل الحصول على النصيحة».



وقد أصدر الرئيس الأمريكي السابق بالأمس باراك أوباما بيانًا اعتبر فيه قرار ترامب "خطأ جسيما"، ويضر الأمن القومي الأمريكي.



فيما سافر جون كيري أكثر من مرة إلى إيران للتباحث بشكل غير رسمي مع النظام الإيراني حول الاتفاق النووي، وهو ما رفضه ترامب.



ووصفت وزيرة ​الخارجية الأمريكية​ السابقة والمرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، ​هيلاري كلينتون​، الخروج من ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​ بأنه خطأ كبير، محذرةً من أن استعادة العقوبات ستكون أكثر صعوبة.



