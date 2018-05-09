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الأربعاء 09/مايو/2018 - 08:42 م

ماكرون: على أوروبا ضمان وجود «نظام متعدد الأقطاب» في العالم

ماكرون
ماكرون
dostor.org/2163839

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن أوروبا باتت "مكلفة بضمان النظام المتعدد الأقطاب" في العالم، وذلك غداة إعلان واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال ماكرون في مقابلة مع التليفزيون الحكومي الألماني بث الإليزيه مقاطع منها: "نعيش اليوم لحظة تاريخية بالنسبة لأوروبا المكلفة بضمان هذا العالم المتعدد الأقطاب الذي أقمناه في نهاية الحرب العالمية الثانية، والذي يتم أحيانا تجاوزه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الثلاثاء، سحب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني الموقع بين إيران وست قوى عظمى عام 2015.

ويأتي هذا الموقف الأمريكي بعد مواقف مشابهة مثل انسحاب واشنطن العام الماضي من اتفاق باريس حول المناخ، ما يوحي بعزم ترامب على إقامة نظام أحادي القطب بقيادة الولايات المتحدة.

ومما قاله ماكرون أيضا خلال المقابلة هناك عناصر توتر إلا أن هناك أيضا عناصر تقارب وعلاقات قوية جدا".

وتابع الرئيس الفرنسي بالنسبة إلى العلاقة مع الولايات المتحدة "حول إيران لدينا خلاف، وأعتقد أن بإمكاننا السعي لحله عبر هذا التفاوض الواسع جدا" حول إيران.

وأضاف: "نحن حريصون جدا مع أنجيلا ميركل وتيريزا ماي على العمل في هذا الاتجاه".

وحول التجارة بين ضفتي الأطلسي، قال ماكرون: "أعتقد أن على أوروبا أن تفرض احترامها، نحن قوة كبرى على مستوى التجارة العالمية، والولايات المتحدة حليف وشريك"، مع العلم أن ترامب هدد مرارًا بفرض رسوم جمركية على واردات الفولاذ والألومنيوم من أوروبا.

وتابع ماكرون: "هناك قواعد، وهي التي وضعتها المنظمة العالمية للتجارة، وعلينا أن نعمل للتقيد بها واحترامها معا".

وكان رئيس الدولة في ألمانيا، فرانك فالتر شتاينماير، أعرب قبل أيام عن قلقه إزاء توتر العلاقات بين ضفتي الأطلسي. وقال: "صراحة أنا قلق بالفعل إزاء تطور العلاقات بين ضفتي الأطلسي".

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