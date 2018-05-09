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الأربعاء 09/مايو/2018 - 04:33 م

"والي": نسعى لتوحيد برامج الدعم النقدى بالموازنة الجديدة

غادة والى
غادة والى
كريمة أبو زيد
dostor.org/2163587

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن برامج الحماية الاجتماعية تُقدم من الحكومة عن طريق عدد من الوزارات وهى "الصحة والتموين والتضامن"، لافتة إلى أن الحكومة تسعى إلى توحيد برامج الدعم النقدى خلال العام المالى الجديد 20182019.

وأوضحت غادة والى أن الوزارة تعمل باستمرار على مراجعة الأسر والمستحقين للدعم بشكل شهرى، مشيرة إلى أن معاش الضمان الاجتماعى أقل من تكافل وكرامة، حيث إنه استبعد غير المستحق من معاش الضمان الاجتماعى وتحويل المستحق لبرنامج تكافل وكرامة.

وبدوره، أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن وزارة التضامن الاجتماعى تتعامل مع الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن الفئات الأولى بالرعاية مسألة أمن قومى وأن أى دعم لوزارة التضامن الاجتماعى يصب فى الصالح العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة لمناقشة مشروع خطة وموازنة وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية 20182019.

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