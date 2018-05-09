اتحاد الكرة: إقامة لقاء المصرى والإسماعيلى بدون جمهور

تلقت إدارة النادي المصري خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطرها فيه بإقامة المباراة المؤجلة من الجولة الـ24، والتي تجمع بين الإسماعيلي والمصري، والمقررة إقامتها في السابعة مساء بعد غد الجمعة بدون جمهور بناء على طلب الجهات الأمنية.



وتم تحديد العدد المسموح له بالوجود في المباراة بخمسة عشر فردا لكل نادٍ من الناديين بما فيهم الإدارات التنفيذية، فيما سيتولى 20 منظمًا من النادي الإسماعيلي مهام التنظيم، على أن يرسل الناديان قوائم الحضور لاتحاد الكرة خلال أربع وعشرين ساعة.



على صعيد آخر، تم تحديد عدد الإعلاميين الذين سيقومون بتغطية المباراة بخمسين إعلاميا مقسمين بالتساوي بواقع خمسة وعشرين صحفيا وخمسة وعشرين مصورا، وذلك بكشف معتمد من إدارة الإعلام بالاتحاد المصرى لكرة القدم.



