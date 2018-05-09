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عالم
الأربعاء 09/مايو/2018 - 04:02 م

تركيا تُرسل 60 مدرعة عسكرية إلى حلب السورية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أش أ
dostor.org/2163554

أكد نشطاء سوريون، اليوم الأربعاء، وصول رتل عسكري تركي كبير إلى منطقة "الراشدين" غربي مدينة حلب، تمهيدًا لإنشاء نقطة مراقبة جديدة هناك.

وقال النشطاء، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، إن الرتل يضم نحو 60 عربة ومدرعة وذلك بعد يومين فقط من زيارة وفد عسكري تركي بزيارة استطلاعية إلى المنطقة.

يأتي ذلك بعد شهر من تنفيذ أنقرة أول نقطة مراقبة لها في محافظة حماة بمنطقة "مورك"، ضمن إطار اتفاق خفض التوتر في سوريا، الذي تم التوصل إليه في مفاوضات "أستانا" تحت رعاية تركيا وروسيا وإيران.

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