«نيويورك تايمز»: قرار «ترامب» مؤشر لتغيير النظام الإيرانى

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن قرار الرئيس دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى، مؤشر على رغبته فى تغيير النظام فى طهران، لافتة إلى أن انسحاب أمريكا أعاد منطقة الشرق الأوسط إلى عام 2012.



واعتبرت «نيويورك تايمز» أن خطوة «ترامب» كانت متوقعة وأنها لا تتعلق بالأسلحة النووية بقدر ما تتعلق بعدم الاعتراف بالنظام الإيرانى وضرورة إزالته.



وأشارت إلى أن «ترامب» وفريقه اعتبرا أن الاتفاق الموقع عام 2015 أعطى شرعية للقيادة الإيرانية وفتح أسواق العالم أمام صادراتها النفطية، ما أدى إلى حصولها على الأموال اللازمة لدعم مغامراتها فى سوريا والعراق، على حد تعبيرها.



وقالت: والآن بإعلانه الانسحاب من الاتفاق وإعادة العقوبات على إيران والشركات التى تتعامل معها، فإن الرئيس الأمريكي يكون قد بدأ بعملية فى غاية الخطورة.



وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى أعاد منطقة الشرق الأوسط على وضع عام 2012 وإلى طريق مواجهة غير محسوبة فى غياب أى خطة بديلة لذلك الاتفاق.



