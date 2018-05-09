عملة إيران تتهاوى لأدنى مستوى فى تاريخها بعد قرار ترامب

تهاوى الريال الإيراني لأدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، مع فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد طهران، بسبب ما اعتبره عدم التزامها بالاتفاق.



وبلغ سعر الدولار في السوق غير الرسمية بإيران 75 ألف ريال، مقارنة بـ65 ألف قبل إعلان قرار ترامب بالأمس، بحسب موقع "بون باست" الذي يتتبع أسعار السوق السوداء للعملة في طهران.



وكانت العملة الإيرانية قد شهدت خسائر حادة في الأسابيع الماضية؛ بفعل ضعف الاقتصاد والطلب المتزايد على الدولار، ومخاوف توتر العلاقات مجددًا بين واشنطن وطهران.



وتوصلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" مع دول فرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والصين إلى اتفاق مع إيران في عام 2015 يقضي بكبح جماح البرنامج النووي في مقابل إنهاء العقوبات الاقتصادية ضد طهران.