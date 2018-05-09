ارتباك فى "الجمارك" بعد استبعاد "عبدالعزيز"

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية أمس الثلاثاء قرار رقم (205) لسنة 2018 بندب الدكتور جمال عبدالعظيم الذي شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد رئيسا لمصلحة الجمارك خلفا للدكتور مجدي عبدالعزيز الذي تم تعيينه مستشارا لوزير المالية لشئون الجمارك.



والدكتور جمال عبد العظيم خريج كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1981 والتحق بالعمل بمصلحة الجمارك عام 1982 إذ عمل بجميع المنافذ والمواقع الجمركية بالقاهرة وتدرج بالمناصب الجمركية حتى شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط ثم جمارك بورسعيد، وحصل على درجة الدكتورة من كلية الحقوق.



وسادت حالة من الارتباك في مصلحة الجمارك بعد إصدار قرار وزارة المالية، الذي جاء مفاجئا وفقا لمصادر "الدستور"، ولم يكن متوقعا في الوقت الحالي، رغم ظهور بوادر خلافات بين مجدي عبد العزيز وعمرو الجارحي، خلال الفترة الأخيرة.



وكشفت المصادر، عن أنه من المقرر أن يعقد رئيس المصلحة الجديد، اجتماع بقيادات المصلحة لترتيب اليات العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فحص أهم الملفات بمصلحة الجمارك مؤخرا، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من التغييرات في قيادات وزارة المالية.



ولفتت المصادر، إلى أن الرئيس الجديد لمصلحة الجمارك تسلم مهام عمله رسميا، اليوم الأربعاء، تنفيذا لقرار الوزير، وأن رئيس المصلحة السابق مجدي عبدالعزيز حين تم إبلاغه بالقرار كان يعمل بمكتبه بمقر أبراج وزارة المالية، ولم يكن على علم بقرار ترقيته إلى منصب متسشار وزارة المالية.



وأفادت المصدر بأن "عبدالعزيز" لم يناقش القرار حتى الآن، والتزم بالتعليمات الصادرة من وزير المالية.



على جانب آخر، دشن العاملون بمصلحة الجمارك على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حملات لتهنئة رئيس المصلحة السابق بمنصبه الجديد ورئيس المصلحة الحالي بتوليه المنصب.