كواليس الساعات الأخيرة قبل انسحاب «ترامب» من الاتفاق الإيرانى

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن تفاصيل الساعات الأخيرة قبل قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، المفاجئ، بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.



وقالت الصحيفة إن ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فور التوصل للاتفاق مع فريقه في البيت الأبيض.



وأكدت صحيفة "ديلي ميل" أن ترامب تعهد بإعادة فرض كل العقوبات الدولية على إيران، في الموعد الذي كان قد حدده سلفًا وهو يوم 12 مايو المقبل.



وتابعت: أن "هناك تخوفات كبيرة في أوروبا من قرار ترامب المفاجئ"، وأعرب أحد الدبلوماسيين البريطانيين عن تخوف بلاده، قائلًا: «المملكة متشائمة من قرار ترامب».



وأضافت: أن «التخوفات الأوروبية نابعة من أن العقوبات التي سيفرضها ترامب، تؤثر على الشركات الأوروبية التي تتعامل في إيران».



وفي السياق نفسه، أكدت الصحيفة أن ترامب اتفق مع معاونيه على القرار، وتم تسليم القرار مكتوبًا إلى وسائل الإعلام الأمريكية المرئية لإعلانها، ولم يكن القرار مفاجئًا، حيث توقع العالم قرار ترامب، ولكن الغامض حتى الآن، هو ماذا سيحدث بعد ذلك.



واختتم: أن "الارتباك كان يعم الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض قبل ساعات قليلة من اتخاذ القرار، حيث قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب سيعلن قراره خلال دقائق قليلة، إلا أنها عادت وقالت إن الرئيس أمامه عدة أيام لاتخاذ مثل هذا القرار، وهو ما عكس الحالة التي كانت على موظفي الإدارة الأمريكية قبيل اتخاذ القرار".

