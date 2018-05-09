تفاصيل حل أزمة عرض "أرض النفاق" على التليفزيون السعودى

وافق الفنان سامي مغاوري على تجسيد دور الصحفى والإعلامي ابراهيم عيسي فى مسلسل "أرض النفاق" بالنسخة المقرر عرضها على التليفزيون السعودي فى السباق الدرامي الرمضانى المقبل، على أن يظل إبراهيم عيسى فى دوره كما هو ضمن أحداث النسخ المقرر عرضها على الفضائيات المصرية.



وأكد "مغاوري"، فى تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من منتج العمل جمال العدل، وعرض عليه الدور لحل الأزمة، خاصة بعدما رفض التليفزيون السعودي عرض العمل على شاشته، بعد أن استهجن عدد كبير من السعوديين وجود ممثل في العمل يعارض المملكة، في إشارة إلى إبراهيم عيسى.



وأضاف "مغاوري" أنه وافق على الدور حتى لا تقع الشركة المنتجة فى أزمة خاصة بعد التكاليف والاتفاقات المادية التى تمت بين البلدين، مشيرا إلى أنه حاول الاتصال أكثر من مرة بإبراهيم عيسي لكن الأخير لم يرد.



وتابع: "تم عقد جلسة عمل مع صناع المسلسل، واتفقنا على بدء التصوير اليوم الأربعاء بمنطقة الزمالك، والانتهاء فى أسرع وقت ممكن، خصوصًا مع ضيق الوقت واقتراب شهر رمضان".



ويجسد «مغاولاي» خلال الأحداث دور ابراهيم عيسي فى النسخة المصرية وهو دكتور يدعى «ماضى» يتعرف على «مسعود»، عامل مطحون، يجسده محمد هنيدي، دخله ضئيل وحياته بائسة، ويقدم له أخلاقًا للبيع على هيئة حبوب، ليبدأ «مسعود» في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة.



"أرض النفاق" مأخوذ عن رواية "أرض النفاق" للأديب يوسف السباعي، ويشارك في بطولته محمد هنيدي وهنا شيحة ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت وليلى عز العرب وسلوى محمد علي ومحمد محمود، سيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج ماندو العدل.