السعودية تؤكد التزامها بدعم استقرار الأسواق البترولية

صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، تعقيبا على القرار الأمريكي بالإنسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، بأن المملكة ملتزمة بدعم استقرار الأسواق البترولية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين واستدامة النمو في الاقتصاد العالمي.



وأضاف المصدر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، أن السعودية ستعمل مع كبار المنتجين داخل أوبك وخارجها ومع كبار المستهلكين للحد من آثار أي نقص في الامدادات، مشيرًا إلى أن المملكة ستعمل مع كبار المنتجين داخل أوبك وخارجها ومع كبار المستهلكين للحد من آثار أي نقص في الامدادات.



يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات مرة أخرى على طهران مما سيؤثر على صادراتها النفطية والتي قد تنخفض بنحو 200 ألف إلى 300 ألف برميل.