البورصة تُوقف التعامل على أسهم "النصر لتصنيع الحاصلات"
أوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بمدة 15 دقيقة بعد تجاوزها نسبة الصعود المحددة والبالغة 5 % على أن تعاود التعامل مرة أخرى فور انتهاء تلك المدة.
أوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بمدة 15 دقيقة بعد تجاوزها نسبة الصعود المحددة والبالغة 5 % على أن تعاود التعامل مرة أخرى فور انتهاء تلك المدة.
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