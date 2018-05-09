الكوميديا تُسيطر على كواليس فيلم «البدلة» لتامر حسنى.. «فيديو»

سيطرت حالة من الكوميديا والمرح، على كواليس فيلم "البدلة"، أثناء تصوير مشاهد العمل بين أبطال الفيلم الفنان تامر حسني وأكرم حسني.



وشارك "تامر" مقطع فيديو من داخل الكواليس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وانهالت التعليقات فور نشره الفيديو من قبل متابعيه معبرين عن سعادتهم به.



الفيلم كتب قصته تامر حسنى، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، يدور فى إطار اجتماعى كوميدى، يشارك فى بطولته كل من أمينة خليل، حسن حسنى، النجمة دلال عبدالعزيز، محمود البزاوى، محمد ثروت، وطاهر أبوليلة.



ويظهر أيضًا ضمن أحداث الفيلم أحمد السقا، كضيف شرف بشخصية الضابط فى مشهدين فقط ضمن أحداث الفيلم، كما يظهر أيضًا من خلاله محمود حجازى، بشخصية الضابط.



