السعودية تتعهد بتوفير نقص البترول بعد قرار ترامب

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، التزام المملكة بدعم استقرار الأسواق البترولية، بعد قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، مساء اليوم.



وأكد المصدر السعودي أن الرياض ملتزمة لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين واستدامة النمو في الاقتصاد العالمي، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".



وشددت الرياض على أنها ستعمل مع كبار المنتجين والمستهلكين داخل أوبك وخارجها للحد من آثار أي نقص في الإمدادات.

