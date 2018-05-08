مسئول بوزارة الطاقة السعودية: ملتزمون بدعم استقرار الأسواق البترولية

صرح مصدر مسئول في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، على إثر القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، بأن المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم استقرار الأسواق البترولية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين واستدامة النمو في الاقتصاد العالمي، وستعمل المملكة مع كبار المنتجين والمستهلكين داخل أوبك وخارجها للحد من آثار أي نقص في الامدادات.



وأضاف: أن المملكة ستنسق الجهود مع أوبك والمنتجين المستقلين؛ لتخفيف أثر أي نقص محتمل في إمدادات النفط على استقرار السوق.



