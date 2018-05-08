الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:28 م
عاجل.. الإمارات تؤيد قرار أمريكا بالانسحاب من الاتفاق النووي
dostor.org/2162459
أعلنت الوكالة الرسمية لدولة الإمارات، تأييدها لقرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
أعلنت الوكالة الرسمية لدولة الإمارات، تأييدها لقرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
كشفت البعثة الأثرية العاملة بمنطقة سقارة، التابعة لكلية الآثار جامعة القاهرة، عن مقبرة كبير قادة الجيش في عهد الملك رمسيس الثاني (الأسرة التاسعة عشرة – الدولة الحديثة) والذي كان يدعى "ايورخي". وقالت ...
عقد المحاسب ممدوح أنور، رئيس مركز ومدينة الحمام بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة ومتابعة استعدادات المركز لاستقبال شهر رمضان بحضور مديري الإدارات الخدمية والتنفيذية. وأعطى أنور ...