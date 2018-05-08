بريطانيا تأسف لقرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، استمرار بلادها في الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم توقيعه عام 2015 إلى جانب فرنسا وألمانيا.



وقالت رئيسة وزراء بريطانيا إنها تأسف لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.



وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أسفه من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه في عام 2015.



ومن جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي استمراره في تعهداته المتواجدة في الاتفاق النووي الإيراني.