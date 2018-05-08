حبس 11 متهمًا بتهمة رشق نقطة شرطة أبوالغيط بالقليوبية

قرّرت نيابة القناطر الخيرية حبس 11 متهمًا بالهجوم على نقطة شرطة أبو الغيط أول أمس 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار 4 متهمين آخرين.



كان مجهولون هاجموا نقطة شرطة أبوالغيط بالطوب والحجارة، أول أمس، عقب تشييع جثمان محمد سلامة المتهم الثالث باستهداف قوة أمنية وإطلاق الرصاص عليها، ما أدى إلى استشهاد رقيب شرطة بإدارة مكافحة المخدرات الأسبوع الماضى



ونجحت أجهزة الأمن بإشراف اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن في السيطرة علي الموقف دون إصابات أو تلفيات وتم تحديد العناصر المشاركة فى عملية الهجوم وتم القبض عليهم، وعرضهم على النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدّم.