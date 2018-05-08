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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 07:32 م

جمال عبدالعظيم رئيسًا لمصلحة الجمارك

جمال عبد العظيم
جمال عبد العظيم
راندا التوني
dostor.org/2162327

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية، الثلاثاء، قرارًا رقم (205) لسنة 2018 بندب الدكتور جمال عبدالعظيم الذي يشغل حاليًا رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد رئيسًا لمصلحة الجمارك، خلفا للدكتور مجدي عبدالعزيز الذي تم تعيينه مستشارًا لوزير المالية لشئون الجمارك.

وتخرّج الدكتور جمال عبدالعظيم في كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1981 والتحق بالعمل بمصلحة الجمارك 1982 حيث عمل بالمنافذ والمواقع الجمركية بالقاهرة، وتدرّج في المناصب الجمركية حتى شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، ثم جمارك بورسعيد.

وحصل عبدالعظيم على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق، وكان عنوان الرسالة "اقتصاديات التهريب الجمركي وأثره علي عجز الموازنة".

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