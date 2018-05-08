«الصناعة»: مذكرة التفاهم مع أوغندا تعزز أنشطة الاستثمار

قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، إن مذكرة التفاهم المشتركة التي وقعتها مصر وأوغندا اليوم الثلاثاء، تستهدف تعزيز أنشطة الاستثمار الصناعي والترويج للمناطق الصناعية بالبلدين.



وأضاف قابيل، في تصريح على هامش توقيع عدد من مذكرات التعاون بين مصر وأوغندا، أن مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الاستثمار الأوغندية، من خلال تبادل الخبرات والخبراء المتخصصين في هذا المجال، كما تستهدف تبادل المعلومات الاقتصادية حول فرص الاستثمار الصناعي والترويج للمناطق الصناعية بمصر وأوغندا.



ولفت إلى أن المذكرة تستهدف دعم التعاون بين البلدين في مجال التدريب من خلال تنفيذ برامج تدريبية في المجالات الصناعية الهادفة إلى تحسين أداء الإدارة الصناعية والمهارات الفنية للعاملين والفنيين، وكذلك تشجيع تبادل الزيارات بين المختصين في مجال إنشاء وإدراة المناطق الصناعية وعقد لقاءات وندوات بين رجال الأعمال بالبلدين لتبادل الآراء حول إمكانيات تطوير الصناعة والاستفادة من التطورات العلمية الراهنة.