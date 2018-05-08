"رجال الأعمال": 6% زيادة بالأجور والرواتب فى 2018

رصدت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسي فى تقريرها السنوي، أن نسبة الزيادة المتوقعة في المصروفات بالموازنة العامة للدولة بلغت 17.1%، حيث شهدت الأجور والرواتب زيادة نسبتها 6.4% لتصبح 239.9 مليار جنيه، في حين زاد إجمالي المبلغ المخصص لشراء السلع والخدمات إلى 52 مليار جنيه بنسبة زيادة 22.7%.



كما أشار التقرير الذى حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أن فاتورة الدعم الموجه للسلع التموينية ارتفعت بنسبة 32.7% لتصبح 63 مليار جنيه، كما ارتفعت المصروفات الموجهة للمزايا الاجتماعية بنسبة 29% لتصل إلى 82.9 مليار جنيه، كذلك حجم الإنفاق الاستثماري المتوقع 135 مليار جنيه في نهاية العام المالي 20172018 بزيادة قدرها 24.1% عن مثيله من العام السابق.