تفاصيل زيارة الوفد الإيطالى إلى القاهرة لمتابعة قضية «ريجينى»

كشفت صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية عن تفاصيل جديدة في وصول وفد روما إلى القاهرة فى 15 مايو الجاري، وقالت فى تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، إن دعوة الجانب المصرى يعد نقطة تحول بعد أشهر من الركود فى التعاون بين روما والقاهرة في قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني.



ووفقًا للتقرير، ستقوم شركة متخصصة باستعادة الصور المكتوبة التي سجلتها الكاميرات في محطة الدقى بمترو الأنفاق خلال وجود «ريجينى»، مضيفًا أنه ستكون هناك استجوابات لرجال الخدمة والشرطة، وسيترأس وفد روما نائب المدعى العام سيرجيو كولياكو، فضلًا عن اشتراك شركة روسية ستبدأ العمليات الفنية لاسترجاع الفيديو الذى تم تسجيله في 25 يناير 2016 من قِبل كاميرات الدوائر التليفزيونية المغلقة من محطة المترو من جانب الدقى.



وأوضحت الصحيفة أن الشق الثانى من التحقيقات بخلاف تفريغ التسجيلات بالكاميرات، ستكون هناك تحقيقات جديدة مع رجال الشرطة المصريين التسعة ووكلائهم السريين الذين تم تحديدهم فى المعلومات السابقة.



وأضافت الصحيفة أنه بعد رجوع الوفد إلى إيطاليا وتحليل النتائج سيجتمع مع المدعى العام جوزيبى بيجناتون، مرة أخرى من أجل "تقييم مشترك"، ولن يحدث ذلك قبل نهاية يونيو.



وأشارت الصحيفة إلى أن تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكسر الجمود ودعوة القضاء المصرى للجانب الإيطالى لاستئناف التحريات والتحقيقات، يحسب لمصر، فضلًا عن متابعة الجهود التى استمرت خلال الأشهر الأخيرة بين المصريين والسفير الإيطالى فى القاهرة جيامباولو كانتيني، وأوضح التقرير أن «كانتينى» كان يتواصل مع النائب العام المصرى على أساس أسبوعى فى إجراء محادثات غير رسمية، وكان يرسل تفاصيل المباحثات لمكتب المدعى العام في روما.



وقالت الصحيفة إن عائلة «جوليو» ستحصل على مواد جديدة بعد التحقيقات المقبلة، بعد أن تم تسليمهم ترجمة لحوالى 1100 صفحة من الوثائق من ملف "ريجينى" فى فصل الشتاء الماضى، والتى تم تسلميها إلى محامية العائلة إليساندرا باليريني.

