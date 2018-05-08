وزير التجارة: حجم التبادل التجارى مع أوغندا يسجل 66 مليون دولار

قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، إن حجم التبادل التجارى بين مصر وأوغندا بلغ 66 مليون دولار، بارتفاع بلغت نسبته 27% مقارنة بعام 2016.



وأوضح قابيل، فى كلمة ألقاها نيابة عنه شيرين الشوربجى، المدير التنفيذي لتنشيط الصادرات المصرية خلال منتدى الأعمال «مصر - أوغندا»، أن حجم التبادل التجاري لم يرق بعد إلى حجم الإمكانيات والتعاون بين البلدين.



وأضاف أن القمة الإفريقية التى عقدت فى أوغندا الشهر الماضى تم فيها تدشين أول اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجارى 52% حتى عام 2020.



وأشار إلى أن تقديم الدعم لزيادة الاستثمار فى أوغندا يأتي على رأس الأولويات، لافتًا إلى وجود فرص للتعاون في العديد من القطاعات، ومنها الأغذية والتعدين بين البلدين.



ولفت الوزير إلى أن التنفيذ العملى لاتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا، وقال إنها ستبدأ فى ديسمبر 2018، وهناك أكثر من 15 دولة إفريقية مشتركة بها، مشيرًا إلى أن مصر ستقدم الدعم لتقديم أنفسنا للقارة الإفريقية.



وأكد قابيل التزام الحكومة المصرية بتطوير العلاقات مع إفريقيا والتكامل مع الدول الإفريقية، موضحًا أن وزارة التجارة والصناعة لديها استراتيجية للتعاون مع الدول الإفريقية من خلال مجالس الأعمال والمجالس التصديرية.