أفاد المدير العام لإدارة الاستخبارات بالداخلية العراقية أبو علي البصري، بأن أحدث المعلومات التي تتوفر لدي بغداد تشير إلى أن زعيم تنظيم الدولة الإرهابي "داعش" أبوبكر البغدادي، موجود في بلدة حجين الواقعة ب‍سوريا على بعد 18 ميلًا عن الحدود السورية العراقية، داخل محافظة دير الزور.



وقال "البصري" في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية: "إن المعلومات الجديدة حول موقع وجود البغدادي حصلت عليها الاستخبارات العراقية منذ عدة أيام فقط، مشددًا على أنها تستخدم لإعداد غارة متعددة القوات ومشتركة مع وحدات روسية وسورية وإيرانية".



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت في منتصف يونيو الماضي بأنها تدرس المعلومات حول القتل المزعوم للبغدادي نتيجة الغارة التي نفذتها القوات الروسية في 28 مايو 2017 بالقرب من الرقة، إلا أنه تبين لاحقا أن زعيم "داعش" لم يقتل وإنما أصيب جراء العملية.



وكان البغدادي، واسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم البدري، قد ظهر أمام الجمهور لأول مرة في يوليو عام 2014، عندما أعلن من جامع النوري في الموصل، التي استولى عليه "داعش"، إنشاء ما يسميه بـ"دولة الخلافة" في العراق وسوريا، ومنذ ذلك الوقت نشرت وسائل الإعلام أكثر من مرة أنباء عن القضاء عليه، لكن كل تلك الأنباء لم تتأكد.

