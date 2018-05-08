مشاجرة بالسلاح الأبيض بين سائقى تكاتك في مدينة تلا

أصيب عاطل بجرحين طعنيين شبه نافذين بالظهر، خلال مشاجرة بالسلاح الأبيض، بسبب أولوية المرور بالتكاتك في مدينة تلا محافظة المنوفية.



وتلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة تلا، يفيد باستقبالها "م. م. ع."، دون عمل، مصابًا بجرحين طعنيين شبه نافذين بالظهر.



وبالانتقال والفحص وسؤاله، اتهم "أ. ع. أ."، بالتعدى عليه بأداة حادة "مطواة"، لسابقة حدوث مشادة بينهما بسبب أولوية المرور بالتكاتك، وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتهم المصاب بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمة بالعين اليمنى، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم "مطواة"، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.