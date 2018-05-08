غيرى سفرتك.. «صدور الفراخ» الدايت

قدمت الشيف سالي فؤاد، من خلال برنامجها "حلو وحادق"، طريقة عمل صدور الدجاج بصوص الليمون الدايت.



المكونات:-

8 صدور دجاج فيليه.

ملعقة زيت.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة ثوم مفروم.

ملح- فلفل.

ربع كوب عصير ليمون.

مكعب زبدة.



للتقديم:-

خضاء سوتيه – شرائح ليمون



طريقة التحضير:-

نضع معلقة الزيت في طاسة، ثم نضع على صدور الفراخ الملح والفلفل ونضعها في الطاسة، ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي.



نضع على الفراخ بعد أن تأخذ اللون الذهبي، مكعب الزبدة والثوم المفروم، ثم نضع معلقة من الماء عليهم، ثم نقلب باقي مقدار الماء مع النشا، ونضعهم على الدجاج ونتركه حتى تمام التسوية.



الخطوة الأخيرة نضع عصير الليمون ونقلب، إذا كان الصوص قوامه خفيف نضع كمية قليلة من النشا ونقلب، ثم نضع الدجاج في طبق التقديم ونضع عليه صوص الليمون.