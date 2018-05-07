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الإثنين 07/مايو/2018 - 11:28 م

نائب عاهل البحرين يؤكد حرص بلاده على توسيع التعاون مع الدول الشقيقة

الأمير سلمان بن حمد
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
أ ش أ
dostor.org/2161011

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب العاهل البحريني وولي العهد على أهمية التحركات البحرينية الهادفة لمزيد من الأمن والاستقرار في المنطقة، في إطار المستجدات الحالية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال لقاء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني.

وخلال اللقاء أكد كل من نائب العاهل البحريني ورئيس الوزراء حرص مملكة البحرين على توسيع دائرة التعاون الثنائي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة وزيادة آفاق استفادة المملكة من هذا التعاون على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، مشددين على ضرورة العمل بأن تكون الاتفاقيات الموقعة بين مملكة البحرين ومختلف الدول معززة لرؤيتها الاستراتيجية في تعزيز مشاركة القطاعين الاستثماري والتجاري في المنظومة الاقتصادية.

وأشارا إلى أن المنطقة رغم انشغالها بهاجس الأمن إلا أنها في الوقت ذاته حريصة على الإسراع بوتيرة مسيرتها التنموية والاستمرار في عمليات البناء والتطوير بما يحقق الرخاء لشعوبها ويضمن عيشها في بيئة آمنة ومستقرة.

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