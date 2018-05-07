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مصر
الإثنين 07/مايو/2018 - 05:44 م

وزير الخارجية ونظيره الأوغندي يرأسان الجلسة الختامية للجنة المشتركة

سامح شكري
سامح شكري
أ ش أ
dostor.org/2160619

ترأس وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الأوغندي سام كوتيسا، بعد عصر اليوم الاثنين، الجلسة الختامية للجنة المصرية- الأوغندية المشتركة، التي عقدت بمقر وزارة الخارجية - وشارك فيها وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، ووزير الطيران المدني شريف فتحي.

وأعرب وزير الخارجية، عن سعادته لما أسفرت عنه اجتماعات اللجنة المشتركة والتي استمرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن مصر وأوغندا ترتبطهما علاقات قوية، وشهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأربع الأخيرة في العديد من المجالات.

وأكد شكري التزام مصر بدعم التعاون مع أوغندا، داعيا إلى التعاون الشامل بين دول حوض النيل في مختلف المجالات لتحقيق طموحات الشعوب.

وأكد شكري على أهمية دفع التعاون في مجال الاقتصادي بين مصر وأوغندا، مشيرا إلى أن الرئيس الأوغندي موسيفني سيزور القاهرة غدا كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة كمبالا، وهو ما يؤكد عمق العلاقات بين الجانبين.

وأوضح وزير الخارجية، أن اللجنة المشتركة ناقشت على مدار الأيام الثلاثة الماضية سبل تعزيز مجالات التعاون بين مصر وأوغندا في كافة القطاعات الاقتصاد والتجارة والسياسة والطاقة والكهرباء والسياحة والموارد المائية والنقل.. مستعرضا مساهمة الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية في برامج من أجل المساهمة في تحقيق التنمية في أوغندا، مؤكدا حرص مصر على زيادة حجم الاستثمارات في أوغندا.

ومن جانبه؛ أكد وزير الخارجية الأوغندي، أن مصر وأوغندا تربطهما علاقات قوية في شتى المجالات، مشيرا إلى أن الرئيس موسيفني سيزور مصر غدا بدعوة من الرئيس السيسي.

وأضاف أن اللجنة المشتركة بحثت التعاون الوثيق في العديد من المجالات من بينها التجارة والاستثمار والسياحة والمياه والتعليم، مضيفا انه عقد في وقت سابق اليوم مشاورات بناءة مع الوزير سامح شكري كما تم الاتفاق على عقد منتدى مصري أوغندي، وسوف نواصل العمل سويا من اجل مصلحة الدولتين ولتحقيق المصالح المشتركة.

ومن ناحيته؛ رحب وزير الكهرباء والطاقة بالوفد الأوغندي، مشيرا إلى انه عقد اجتماعا مع نظيرته الأوغندية، حيث تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين مصر وأوغندا في قطاعي الكهرباء والطاقة.

وبدوره؛ رحب وزير الطيران بالوفد، لافتا إلى انه بحث مع نظيرته الأوغندية أيضا تبادل الخبرات والتدريب في مجال بناء القدرات وتبادل الزيارات بين الخبراء.

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