محافظ الدقهلية: استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، عن اتخاذ كافة الإجراءات المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال كافه الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة للتسهيل والتيسير على المواطنين.



وأوضح "الشعراوي" أنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية لإقامة معارض للسلع الرمضانية والسلع الغذائية والتموينية بمشاركه التجار ورجال الاعمال وبأسعار مناسبه للمواطنين لتلبية احتياجاتهم خلال الشهر الكريم، مضيفًا أنه تتم الدراسة لأن تكون تلك المعارض مستمرة على مدار العام تخفيفًا للعبء عن المواطنين البسطاء، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، لإنهاء تجهيز وإعداد الأماكن التي يتم إقامة هذه المعارض بنطاق وحداتهم.



وأشار إلى أن تلك المعارض تستهدف توفير كافة السلع الغذائية الضرورية والرمضانية واللحوم والاسماك والدواجن وغيرها، تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية لتكون على فترتين صباحية ومسائية حسب حصة كل مخبز، ووفقًا لاحتياجات المواطنين، تعين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمخابز والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر أسطوانات البوتاجاز لتغطية الاحتياجات للمواطنين.



وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة تكثيف الحملات المشتركة من الصحة والتموين والطب البيطري ومباحث التموين، لانضباط الأسواق وحمايه المستهلك من الاستغلال والتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر، لإزالة الإشغالات التي تعوق المارة.



وكلف المحافظ، مديريه الاوقاف بتنظيم الندوات الدينية بالمساجد خلال الشهر الكريم، قيام مديريه الشباب والرياضة بتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وتنظيم المسابقات بكافه مراكز الشباب بنطاق المحافظة.



وأشار الشعراوى إلى التنسيق بين الإدارة العامة للمرور، وإدارة المواقف بالمحافظة، لتوفير وسائل انتقال المواطنين بما يكفل تغطيه المدن والمراكز والقرى، بالإضافة لتكثيف الحملات المرورية لضمان التزام السائقين على خطوط الميكروباص والسرفيس وسائقي التاكسي للالتزام بالتعريفة المقررة وعدم استغلال الركاب، قيام رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وفتحها للمواطنين.



واوضح الشتعراوى أنه تم رفع درجه الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الاسعاف لاستقبال ايه حالات طارئه والتعامل معها وفقا للأصول الطبية، رفع درجه الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، ويستمر العمل بكافة القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة على مدار 24 ساعه لسرعه التجاوب الفوري مع أية أعطال أو أحداث طارئه واتخاذ اجراءات حلها فورا.



وأكد الشعراوي، أنه تم تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وربطها على الغرفة الرئيسية للعمليات بديوان المحافظة للإبلاغ عن أية طوارئ والتجاوب معها فورا.