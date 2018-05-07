وفد قضائي إيطالي يحضر تفريغ الكاميرات في قضية «ريجيني»

أجرى النائب العام المستشار نبيل صادق، أمس الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع الدكتور جوزيبي بيناتولي، نائب عام روما، للاطلاع على آخر المستجدات في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فى مصر، بهدف الوصول إلى نتائج حاسمة حول واقعة مقتل الطالب «جوليو ريجيني».



ودعا «صادق»، نائب عام روما- وفقًا لاتفاق مسبق- إلى إيفاد ممثل من النيابة في إيطاليا إلى القاهرة، لحضور عملية استرجاع تسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق، المقرر أن تبدأ 15 مايو الجاري، فى القاهرة، بمساعدة خبير أجنبي.



وقرر نائب عام روما، إيفاد وفد برئاسة مساعد النائب العام، مكون من خبراء فنيين إيطاليين؛ لحضور عملية الاسترجاع، وهى العملية التي يعلق عليها الجانبان آمالًا كبيرة للوصول إلى الحقيقة، والكشف عن مرتكبيها، واتفقا على حصول روما فى نهاية الأنشطة الفنية، على نسخة مما تم استرجاعه.