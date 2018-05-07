هجوم برلماني على وزير الإسكان بسبب مياه الشرب

تقدّم النائب محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، ببيان عاجل لوزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن وجود ما يقرب من 100 قرية بمركز كفر الدوار دون مياه شرب، ما يشكل معاناة حقيقية للمواطنين الذين يحصلون على المياه بصعوبة.



وقال «تمراز»، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبدالعال، إن الأهالى تجمهروا أمام مبنى المحافظة بسبب هذه الكارثة، وتم احتواء الأزمة، ولكن رغم هذه الكارثة فإن المسئولين لم يتخذوا إجراء لرفع المعاناة عن المواطنين.



وحمّل النائب، وزير الإسكان ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب، المسئولية عن الكارثة التى يمكن أن تحدث فى الأيام المقبلة، مطالبا بتشكيل وفد من لجنة الإسكان لزيارة هذه القرى قبل شهر رمضان، لإيجاد حل عاجل وسريع والعمل على توفير مياه الشرب النظيفة لهم.



فى سياق متصل، تقدم النائب أحمد شمردن ببيان عاجل لوزير الرى الدكتور محمد عبدالعاطى، بشأن نقص مياه الرى فى نهايات الترع بمحافظة المنيا، ومعاناة الفلاحين والمخاطر التى تواجهها الزراعة بالمحافظة، مطالبا بتشكيل لجنة لزيارة مركز مطاى للوقوف على مشكلات الفلاحين.



وطالب النائب إيهاب عبدالعظيم، الحكومة، بسرعة إنشاء مركز لعلاج «فيروس سى» فى قرية شارونة بالمنيا، لتخفيف المعاناة عن المواطنين، خاصة أن هناك قرارا من الحكومة بشأن سرعة تنفيذها، بينما طالب النائب محمود شعلان بتشكيل لجنة تقصى حقائق لزيارة محافظة البحيرة، وتحديدا مركز كفر الدوار، للوقوف على أزمة مياه الشرب، قائلا: «المواطنين مش لاقيين ميّه من شهرين».



من جانبها، طالبت النائبة سماح سعد، فى بيان عاجل، بتشديد الرقابة على عربات الطعام أسفل الكبارى والطريق الدائرى، بسبب المخاطر البيئية والصحية التى تمثلها على صحة المواطن، بسبب عدم وجود مياه لغسيل الأطباق، وسرقة الكهرباء، وما تشكله من مضايقات للمارة.