مؤتمر لـ"الداخلية" يوصى بتضمين التوعية المرورية بالمناهج الدراسية

انتهت فعاليات مؤتمر مديرى المرور التاسع عشر لعام 2018 على مستوى الجمهورية، والذي استمر لمدة 3 أيام، منذ السبت الماضي، برعاية وزير الداخلية مجدي عبدالغفار.



وأوصى المؤتمر، الذي حضره اللواء علاء الدجوي، مساعد أول الوزير، مدير قطاع الشرطة المتخصصة، واللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، بحضور مدير المرور على مستوى الجمهورية في نادي الضيافة بمدينة نصر- بإصدار 32 توصية هامة من خلال ما تم عرضه من مقترحات وحلول تضمنت ضرورة تضمين المقررات الدراسية بمراحل التعليم الأساسي ومراحل رياض الأطفال بمادة التوعية الصحية المبكرة للبنية المجتمعية وتنشئة جيل جديد مؤهل قبل مخاطبته بقانون المرور وعقوبته في سن الشباب، مع ضرورة التنسيق مع مديريات الشباب والرياضة للاضطلاع بدورها في مجال التوعية وعقد الندوات والمسابقات المرورية بالاستعانة بالخبراء المتخصصين في ذلك.