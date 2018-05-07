الرئيس الإيرانى: أمريكا ستندم حال الانسحاب من الاتفاق النووى

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ستندم على أي قرار بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، مضيفًا أن طهران ستقاوم بضراوة الضغوط الأمريكية الرامية إلى الحد من نفوذها في الشرق الأوسط.



وأضاف "روحاني" - في خطاب بثه التليفزيون الرسمي على الهواء -: "إذا أرادوا التأكد من أننا لا نسعى لامتلاك قنبلة نووية فقد قلنا لهم مرارًا وتكرارًا إننا لا نسعى ولن نسعى، لكن إذا ما أرادوا إضعاف إيران والحد من نفوذها سواء في المنطقة أو العالم فستقاوم إيران بضراوة".



ونقل التليفزيون الإيراني عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف تحذيره من أن "الرد القاسي على انتهاك الاتفاق النووي مع القوى العالمية لن يسر أمريكا".