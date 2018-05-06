وكيل مكتب بريد بالفيوم يختلس 2.9 مليون جنيه من حسابات العملاء

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، وكيل مكتب بريد الفيوم متلبسا باختلاس 2.9 مليون جنيه من حساب التوفير لبعض عملاء المكتب.



وكانت معلومات وردت لفرع مباحث البريد بشمال الصعيد، مفادها وجود تلاعب بحسابات التوفير بمكتب بريد سرسنا، دائرة مركز شرطة طامية التابع لمنطقة بريد الفيوم، وأمر اللواء قاسم حسين مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



وبإجراء التحريات والفحص أكدت صحة ما ورد من معلومات بقيام «م. س. ع» 31 عاما، وكيل المكتب باختلاس مبلغ 2914326 «اثنين مليون وتسعمائة وأربعة عشر ألفا وثلاثمائة وستة وعشرين جنيهًا» من حساب التوفير لبعض عملاء المكتب محل عمله، عن طريق التلاعب على الحاسب الآلي بإثبات عمليات سحب على غير الحقيقة والاستيلاء على المبلغ دون وجه حق.



وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تحرر المحضر اللازم بإدارة شرطة البريد وإرساله بالمتهم لمركز شرطة طامية لقيده وعرضه على النيابة.