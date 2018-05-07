القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:51 ص

2556 مسلحا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» فى شؤون الشعب الصومالى؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

حوادث
الإثنين 07/مايو/2018 - 07:35 ص

اليوم.. محاكمة 70 متهمًا بقضية «المقاومة الشعبية بكرداسة»

قضية «المقاومة الشعبية
قضية «المقاومة الشعبية بكرداسة»
عادل عبد العال
dostor.org/2159329

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، سماع مرافعة النيابة والدفاع فى محاكمة 70 متهمًا بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وبعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، وأسامة عبدالظاهر، وسكرتارية أيمن القاضي، وأحمد رضا.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة"؛ لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وانضم المتهمون من الثاني عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها، وقتل المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون "جمال عطا الله" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لظنهم بتعاونه مع الأمن، وقتل المتهم التاسع محمد عبداللطيف حنفي في 25 يناير 2015 وآخر مجهول صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما بملاحقته لهما لضبطهما بعد فرارهما من مسرح إضرام النيران في المجلس المحلى لمدينة كرداسة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 21 ساعة

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»

منذ يومين

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي

منذ 4 أيام

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»

منذ 4 أيام

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب

منذ 5 أيام

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع

منذ 5 أيام

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»

الآن

أسعار العملات العربية اليوم.. و«الريال السعودى» بـ4.73 جنيه

2556 مسلحا يغادرون مخيم اليرموك السورى

اليوم.. محاكمة قاتل زوجته وابنته بمنشأة ناصر

هانى رمزى يُعلن انسحابه من السباق الرمضانى

الأكثر قراءة

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

أستاذ طب شرعي يوضح الفرق بين «القتل والانتحار»

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

ألبومات الصور

ألوان عصرية لديكور منزلك (صور)

مؤتمر قرعة الحج السياحي

تطوير الصالة الموسمية في مطار القاهرة (صور)

ضبط 14 مخالفة تموينية بمرسى مطروح

نجم الساعة

أيوب..انتقام شاب متوسط الحال قضى سنوات ظلمًا داخل السجن

ads
الأكثر قراءة

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

أستاذ طب شرعي يوضح الفرق بين «القتل والانتحار»

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

كشكول

غداً.. مايكروسوفت مصر تعلن عن أسماء الفائزين بكأس التخيل (Imagine Cup) 2018 بجامعة عين شمس

ننشر نتيجة المسابقة القرآنية الكبرى بـ"عربية الأزهر"

ننشر نتيجة المسابقة القرآنية الكبرى بـ"عربية الأزهر"

رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وفد هيئة ضمان الجودة لمراجعة ملفات كلية التمريض أ

منصور حسن يستقبل وفد هيئة ضمان الجودة لمراجعة ملفات كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

النتائج الأولية.. المستقبل يحصل على 3 مقاعد وميقاتي 4 بالشمال اللبناني

حزب الله: سعد الحريري خسر في دائرته

بالفيديو.. المتحدثون باسم الجاليات العربية يتضامنون مع فلسطين

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

دراسة توضح طريقة الاحتفاظ بالتفاصيل فى الذاكرة

فيديوجراف.. «إطلالة ساندي ومعركة صلاح» أبرز أخبار اليوم

«اتجاهات النقد في الصحافة الأدبية» رسالة ماجستير بـ«آداب القاهرة»

ولاد الكار

غدًا.. انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام

الصحة

أطباء الإمارات يبدأون مهامهم الإنسانية لعلاج لاجئي الروهينجا

الدستور على فيسبوك
ads