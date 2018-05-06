القبض على ضابط شرطة بالاحتياط بعد سرقته سيارة بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المرور من القبض على ضابط شرطة "مُحال للاحتياط حاليًا"، يقود سيارة مُبّلغا بسرقتها فى الشرقية وعليها لوحات مزورة، أثناء تواجده بمنطقة نمرة 6، دائرة قسم أول الإسماعيلية.



تلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد حمدى عبدالنبى، مدير مرور المحافظة، يُفيد أنه أثناء ممارسة الرائد محمود عبدالمولى عمله بإدارة مرور الإسماعيلية حضر إليه المواطن هشام أحمد عبدالمجيد، 48 عامًا، صاحب معرض سيارات بالزقازيق فى الشرقية، وأبلغه أنه شاهد سيارته ماركة متسوبيشى، والمُبّلغ بسرقتها فى المحضر رقم "6451" لسنة 2018، جنح قسم ثان الزقازيق، متوقفة بمنطقة نمرة 6 أمام فندق توليب، دائرة قسم أول الإسماعيلية، ويستقلها أحد الأشخاص، وتحمل أرقام "ط ص ج 681"، موضحًا أن أصل لوحاتها تحمل أرقام 130002 ملاكى الشرقية.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تم العثور على السيارة، وبسؤال قائدها عن تراخيصها، أفاد أنه لا يحمل رخصة قيادة أو تسيير، وبسؤاله عن تحقيق شخصيته، تبين أنه يدعى محمد.ن.م، 27 عامًا، مقيم الزقازيق شرقية، وكان يعمل ضابط شرطة بمديرية أمن كفر الشيخ، ومُحال للاحتياط حاليًا.



وبسؤاله عن مصدر السيارة أفاد بأنه اشتراها من أحد الأشخاص، منذ يومين، ورفض ذكر اسم البائع، وتم التحفظ على المتهم والسيارة، وتحررعن الواقعة المحضر رقم "1401" لسنة 2018، جنح قسم أول الإسماعيلية، وأخطرت النيابة العامة التى طلبت تحريات الأمن العام عن الواقعة وظروفها وملابساتها.