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الأحد 06/مايو/2018 - 06:35 م

بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف عازل الأتربة

المهندس طارق قابيل
المهندس طارق قابيل
دعاء أبو العزم
dostor.org/2159127

وافق وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، على بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف عازل الأتربة «فرش العزل من الأتربة» المصدرة من أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية.

وذكر قطاع المعالجات التجارية - في بيان اليوم - أنه ورد إليه شكوى مؤيدة بالمستندات من الصناعة المحلية الممثلة في الشركة التكاملية للصناعات المصرية تدعي فيها أن الواردات من صنف عازل الأتربة (فرش العزل من الأتربة)، ترد بأسعار مُغرقة وتُسبب لها إعاقة مادية.

وأشار إلى أن القطاع قام بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومة جمهورية الصين الشعبية بقبول الشكوى، كما أعد تقريرا للعرض على اللجنة الاستشارية، والتي قامت بدورها برفع توصيتها لوزير التجارة باتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية، حيث وافق على توصيات اللجنة الاستشارية.

وأوضح القطاع، أنه فور نشر إعلان بدء إجراءات التحقيق في جريدة الوقائع المصرية، سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية وموافاة الأطراف المعنية بقوائم الأسئلة مع منحهم 37 يوما؛ للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام حتى يتسنى للقطاع الحصول على البيانات اللازمة لاستكمال إجراءات التحقيق.

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