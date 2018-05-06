موسى مصطفى موسى ينعى خالد محيي الدين

نعى رئيس حزب "الغد" والمرشح الرئاسي السابق المهندس موسى مصطفى موسى، خالد محيى الدين، مؤسس حزب "التجمع"، والبرلمانى السابق، وعضو مجلس قيادة ثورة 1952، الذى وافته المنية صباح اليوم.



وقال موسى "إننا فقدنا قامة سياسية من طراز فريد قامة وطنية مخلصة، داعين الله له بالرحمة والمغفرة"،



كما تقدم موسى بخالص الشكر للقيادة المصرية الحكيمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديره للراحل خالد محيي الدين واطمئنانه على حالته الصحية قبل أن يتوفاه الله تقديرا لجهوده الوطنية المخلصة.