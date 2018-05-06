«عامر»: للإرادة السياسية دور كبير فى الإصلاح الاقتصادى

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن الإرادة السياسية كان لها دور كبير فى الإصلاح الاقتصادى، لافتًا إلى أن المؤسسات الاقتصادية ترغب فى الاستمرار بعد نتائج المرحلة الأولى.



وأشار «عامر»، خلال مؤتمر صحفي اليوم لصندوق النقد الدولى، إلى أن متابعة المجلس القومي للمدفوعات لخطة الإصلاح الاقتصادى كان لها دور كبير فى الاستمرار.



وأوضح أنه حدث وعى وإدراك لتغيير السياسات، بالإضافة إلى الحرب على الإرهاب، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة نتائج إيجابية بشكل أكبر.