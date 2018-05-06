القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

مصر
الأحد 06/مايو/2018 - 01:01 م

الجامعات تدخل عصر ريادة الأعمال لمواجهة أسطورة ‏‏«الوظيفة الميرى»‏

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود عبدالجواد
dostor.org/2158482

فى إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم فى مصر، بدأت بعض الجامعات المصرية تدريس مناهج دراسية جديدة فى كليات التجارة، تتعلق بريادة الأعمال، من أجل دعم ‏خريجيها، ليكونوا روادًا لأعمالهم الخاصة، ويملكون القدرة على الابتكار والتفكير العملى، بعيدًا عن عقلية الحفظ والتلقين، والبحث عن الوظائف الحكومية. «الدستور» ‏تستعرض فى السطور التالية آراء عدد من أساتذة الجامعات فى هذا التوجه، وتأثيره فى مستوى الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة إلى أهم الصعوبات التى تواجه ‏تعميم مناهج ريادة الأعمال فى الجامعات المختلفة، بما يحقق الاستفادة المرجوة منها.‏

‏«القاهرة»: تعميمه بجميع الكليات.. و«عين شمس»: مطبق بالساعات المعتمدة

وقعت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اتفاقية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤخرًا، لإنشاء مراكز للتأهيل الوظيفى داخل الجامعات، من أجل دعم خريجيها، والعمل على زيادة قدرتهم على الإبداع ‏وريادة الأعمال.‏
واتخذت الوزارة عدة خطوات تنفيذية، لإنشاء عدد من «الحواضن» داخل الحرم الجامعى، لحث الطلاب على عدم انتظار الوظائف الحكومية، والبحث عن مبادراتهم الخاصة، من أجل تحقيق ذاتهم، مع ‏تأهيلهم لسوق العمل القائمة على الابتكار والإبداع.‏
فى جامعة حلوان، قال الدكتور يونس عقل، وكيل كلية التجارة، إن ريادة الأعمال أصبحت مطلبًا مهمًا للجامعات المصرية، لتأهيل الطلاب على التعامل مع سوق العمل، بعيدًا عن مقررات الحفظ ‏والتلقين، ومسارات التعليم التقليدى، مشيرًا إلى أن دراسة مقرراته، ستساعد على نمو القدرة على الابتكار والنقد.‏
وفى عين شمس، كشف الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة، أن الجامعة بدأت بالفعل تطبيق مقررات ريادة الأعمال وفق نظام الساعات المعتمدة، مع مساعدة الطلاب على تنفيذ أفكارهم، باعتبارها ‏مشروعات تخرج، مع الاستعانة بخبراء فى مجالات الصناعة والتكنولوجيا فى المحاضرات، لتحقيق الربط بين الجانبين النظرى والتطبيقى. ‏
وفى جامعة القاهرة، وقع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بروتوكولات تعاون خاصة، حول زيادة مقررات ريادة الأعمال على مستوى ‏المدارس والجامعات، مع إطلاق مبادرة «رواد ٢٠٣٠»، وتنفيذ برنامج الماجستير المهنى لريادة الأعمال، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع جامعة «كامبريدج» البريطانية. وقال رئيس جامعة ‏القاهرة، إن البروتوكول سيسهم فى تحول الجامعة إلى واحدة من الجيل الثالث للجامعات، التى تهدف لتخريج رواد أعمال، لا موظفين، وتوظيف واستغلال المعرفة من أجل النهوض بالمجتمع، مشيرًا إلى ‏أنه يعمل على إيجاد مقرر دراسى لريادة الأعمال بجميع الكليات، لتحفيز العقلية الابتكارية لدى الطلاب.‏

خبراء: تشجيع الإبداع أصبح توجهًا عالميًا.. وعلينا التخلص من مقررات الحفظ

فى إطار مبادرة «رواد ٢٠٣٠»، أطلقت وزارة التخطيط، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، رؤيتها لربط التعليم الجامعى وما قبل الجامعى، بمتطلبات السوق، من أجل تحقيق اقتصاد متوازن يعتمد على ‏المعرفة والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدنى، عبر التوسع فى مجال ريادة الأعمال، بما يفتح الباب أمام الإبداع والابتكار.‏
ومن الناحية الاقتصادية، يرى الدكتور سعيد توفيق، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عين شمس، أن دراسة مقررات ريادة الأعمال بالجامعات أصبحت أمرًا ضروريًا، من أجل تطبيق منظومة تعليم ‏عملية، تساعد خريجيها فى التعامل مع متطلبات السوق.‏
وأكد أن إطلاع الطلاب على النماذج الإدارية والتجارية، سواء فى المؤسسات الخاصة أو فى المصالح الحكومية، وزيارتها بشكل متكرر، يساعدان على تأهيل الطالب للتعامل مع جميع أنواع الوظائف ‏والأعمال بعد تخرجه، ويساعدانه على الاستفادة من العلم النظرى، وتحويله إلى علم تطبيقى.‏
وعن الصعوبات التى تواجه تدريس مناهج ريادة الأعمال فى الجامعات، قال الدكتور محمد عبدالعزيز، أستاذ التربية بجامعة عين شمس، إن أكبر الصعوبات تتمثل فى مقررات الحفظ والتلقين، التى تقاوم ‏الابتكار والإبداع والتفكير النقدى، بالإضافة إلى اختلاف مفهوم الابتكار بين الكليات العملية والكليات النظرية.‏
وأشار إلى أن تغيير المقررات القديمة فى الجامعات، وتطويرها بما يتناسب مع مفاهيم ريادة الأعمال يحتاج إلى وقت طويل، نظرًا لاختلاف التخصصات بين الكليات، وفى داخل الكلية الواحدة، كما أن ‏الأمر أيضًا يحتاج إلى تغيير فى اللوائح، بما يسمح بالتوسع فى تدريس هذا المجال. ‏
وتابع: «فكر ريادة الأعمال الذى يساعد ويؤهل الطلاب إلى سوق العمل، عبر الاستعانة بمقررات عملية، فكرة جيدة فى ذاتها، ويعد اتجاهًا عالميًا، لكنه يحتاج إلى مناقشات مستفيضة مع مجالس الأقسام، ‏لوضح استراتيجيات واضحة تصلح لتطبيق هذا النوع من الاقتصاد المعرفى».‏

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 19 ساعة

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

منذ 4 أيام

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام

منذ 6 أيام

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

منذ اسبوع

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني

منذ اسبوع

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر

الآن

ننفرد بنشر تفاصيل احتفالات الكنيسة باليوبيل الذهبى لظهور العذراء

"عبدالعال" يدعو اللجنة التشريعية لتعديل قانون مجلس النواب

الرئاسة تنعى السياسى خالد محيى الدين

خالد محيى الدين.. الصاغ الأحمر مؤسس حزب التجمع.. اتهمه السادات بالعمالة.. رفع كفنه للقضاء على الظلم

الأكثر قراءة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

محمد الباز لوزير التعليم: نساندك فلا تعاندنا

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: العثور على الجثث بأماكن متفرقة داخل الغرف

ألبومات الصور

رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات الخدمة الاجتماعية

بالصور.. وزير التنمية المحلية يتابع العمل بمقلب "أبو خريطة"

"الحفاظ على الأداء التشغيلي لمشاريع اليورانيوم" دورة بالغردقة

بالصور.. «العسيلى» يتألق فى حفل ختام بطولة «جول هاك»

نجم الساعة

السهام المارقة.. قصة «المسلسل الملعون» الذى رفضت القنوات المصرية عرضه

ads
الأكثر قراءة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

محمد الباز لوزير التعليم: نساندك فلا تعاندنا

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: العثور على الجثث بأماكن متفرقة داخل الغرف

كشكول

إنطلاق معرض "الأهرام الكندية" السنوى للهندسة الكهربية

إنشاء مجمع أزهري في الإسكندرية

وقع رئيس أكاديمية البحث العلمي اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب براءات الاختراع الصيني

"وزير التعليم" يرد علي "مغيث" بعنف بسبب تشكيكه فى صفقة التابلت

جامعة طنطا تنظم حفل تخريج طلاب مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها

الأمصار

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

المؤشرات الكويتية الرئيسية تهبط جماعيا خلال تعاملات اليوم

الكويت..تفتتح مركز ومسجد «صباح الأحمد» بأستراليا

انخفاض معدل البطالة في المغرب إلى 10.7%

انخفاض المؤشر العام لسوق مسقط في ختام التعاملات

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

عادات سيئة.. قد تعرضك للموت

أول صور لأصغر أفراد الأسرة المالكة في بريطانيا

جين مرتبط بالصداع النصفي يساعد البشر على التكيف مع برودة الطقس

ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

الصحة

إزالة هذا الهرمون تسمح بتناول الوجبات السريعة دون زيادة في الوزن

الدستور على فيسبوك
ads