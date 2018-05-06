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الأحد 06/مايو/2018 - 09:37 ص

اليوم.. مؤتمر صحفى موسع لبعثة صندوق النقد فى مصر

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي طارق عامر
راندا التوني
dostor.org/2158087

تلتقي بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، بمحافظ البنك المركزي طارق عامر وشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعمرو الجارحي وزير المالية في مؤتمر صحفي بالقاهرة، لعرض آخر مستجدات خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وتلقي المناقشات الضوء على تحسين معدلات البطالة ومناخ الاستثمار في مصر، كما يشهد المؤتمر اليوم الأحد، استعراض البعثة لمؤشرات تحسن الاقتصاد المصري بعد خطة الإصلاح الاقتصادي.

ولفتت مصادر مطلعة إلى أنه من المقرر أن تحدد البعثة مصير الشريحة الرابعة من القرض بقيمة ملياري دولار بعد المراجعة والمناقشات.

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