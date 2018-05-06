رحيل مدير معهد جوستاف روسييه الفرنسى لمكافحة السرطان

فقدت الأوساط الطبية الفرنسية توماس تورسيز مدير "معهد جوستاف روسييه الفرنسى"، رائد علاج السرطان عن طريق الجهاز المناعى فى فرنسا، عن عمر ناهز 71 عاما.



وكان الطبيب "توماس تورسيز"، الذى ولد فى عام 1946، درس الطب حتى نهاية 1960، وعين أستاذا فى جامعة باريس خلال عام 1986.



وأجرى الطبيب الراحل العديد من الأبحاث المعملية، خلال الفترة ما بين عامي (1970 – 2000)، أملا فى أن يصل إلى علاج لهذا المرض الخطير.



وقضى "تورسيز" 16 عاما فى مجال تطوير أبحاثه حول علاجات المناعة الذاتية للأورام السرطانية فى معهد جوستاف روسييه.