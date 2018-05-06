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الأحد 06/مايو/2018 - 09:10 ص

جولة غنائية آسيوية للمطربة البريطانية دوا ليبا

المطربة البريطانية
المطربة البريطانية دوا ليبا
أ ش أ
dostor.org/2158063

تغني المطربة البريطانية الألبانية الأصل دوا ليبا في العاصمة الكورية الجنوبية سول في إطار المرحلة الآسيوية من جولتها العالمية التي تستمر لمدة عام كامل.

وتشمل الجولة العالمية، التي بدأت في أوروبا العام الماضي، روسيا وهونج كونج وسنغافورة وماليزيا وبولندا وأمريكا الشمالية قبل أن تختتمها في أوروبا، وتبلغ قيمة تذكرة حفل سول 88 ألف وون (الدولار الأمريكي يوازي 073ر1 وون كوري).

وكانت ليبا، وهي كاتبة أغان، ولدت في لندن عام 1995 لأبوين ألبانيين من كوسوفا، وفي سن مبكرة حضرت دورات دراسية في مدرسة سليفيا للمسرح للشباب في لندن قبل أن تنتقل هي وعائلتها إلى كوسوفا، وقد ترعرعت ليبا وهي تستمع إلى أبيها المطرب دوكايين ليبا.

وبدأ مشوارها الغنائي في سن 14 عاما عندما كانت تغني لفنانين مشهورين وقتها وتقوم بتحميلها على موقع "يوتيوب"، وفي عام 2015 وقعت ليبا عقدا مع مجموعة وارنر الموسيقية وأصدرت أول ألبوماتها الفردية.

واحتلت أغنيتان لها مكانة ضمن قائمة أفضل 10 أغان فردية في بريطانيا، كما جاءت أغنية لها ضمن قائمة أفضل الأغاني في الولايات المتحدة،وفي العام الجاري فازت ليبا بجائزتين بريطانيتين في مجال الغناء، وأنشأت مع والدها مؤسسة "صني هيل" عام 2016 للتبرع لمواطني كوسوفا.

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