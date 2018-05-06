بالصور.. أحدث فساتين الزفاف لعام 2018
تستعد كل عروسة لفرحها، من خلال شراء فستان الزفاف الخاص بها في بادىء الأمر، حتى تكون انتهت من أصعب مرحلة وهي اختيار الفستان.
لذا جمعنا لكي أحدث 10 فساتين لعام 2018.
تستعد كل عروسة لفرحها، من خلال شراء فستان الزفاف الخاص بها في بادىء الأمر، حتى تكون انتهت من أصعب مرحلة وهي اختيار الفستان.
لذا جمعنا لكي أحدث 10 فساتين لعام 2018.
أحيا النجم محمود العسيلي، حفل ختام بطولة "جول هاك" للكرة الخماسية داخل مركز شباب الجزيرة، بحضور عدد كبير من الأعضاء وأسرهم. وافتتح "العسيلي" فقرته بأغنية "طول ما أنت جنبي" وسط وهتافات وصيحات الإعجاب، ...
كشفت السلطات في رواندا عن مقابر جماعية تحتوي على رفات مئات الأشخاص، تعود إلى مذبحة الهوتو والتوتسي التي جرت في عام 1994. وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم، في تقرير لها، إنه بعد نحو ربع قرن من ...
زار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، مدينة العبور لتفقد المشروعات التى يجرى تنفيذها، عقب تسليمه وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة الشروق، وتفقد المشروعات بمدينة بدر. ...