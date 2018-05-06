بالصور.. أحدث فساتين الزفاف لعام 2018

العثور على رفات مئات المقتولين في مذابح التوتسي برواندا (صور)

كشفت السلطات في رواندا عن مقابر جماعية تحتوي على رفات مئات الأشخاص، تعود إلى مذبحة الهوتو والتوتسي التي جرت في عام 1994. وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم، في تقرير لها، إنه بعد نحو ربع قرن من ...