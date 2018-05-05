اتحاد العمال ينظم لقاء تدريبيًا لمرشحي الانتخابات النقابية

نظمت سكرتارية المرأة العاملة باتحاد عمال مصر، برئاسة النائبة مايسة عطوة، اليوم السبت، اللقاء التدريبي الثالث، لـ50 متدرب ومتدربة من نقابات البنوك، والبريد، والبترول، والذين ينتوون الترشح للانتخابات النقابية العمالية.



وبدأت فعاليات اليوم التدريبي بمحاضرة للمستشار التدريبي للسكرتارية محمود الديب، حول التنظيم النقابي ومستوياته، ومهارة كسر الحاجز النفسي لدى المرشح للانتخابات العمالية، ومهارة التواصل والاتصال الفعال، وكيفية تكوين اللجان النقابية.



تلا ذلك محاضرة حول قانون النقابات العمالية، واللائحة التنفيذية به، والأوراق المطلوبة للترشح، ثم محاضرة عن المفاوضة الجماعية للفقيه النقابي أحمد نقابي، والحديث عن مفهوم المفاوضة النقابية، وكذلك كيفية اختيار فريق التفاوض ومهارات العمل النقابي، والحديث عن قوة النقابي في الفترة القادمة لإعلاء ثقافة العقول.

