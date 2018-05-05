الأمير هاري وميجان ميركل يؤجلان شهر العسل

قرر الأمير هاري وميجان ماركل، تأجيل شهر العسل الملكي وعدم القيام به مباشرة بعد زواجهما في 19 مايو الجاري، وسيمكثا في القصر الملكي.



وقال جيسون كناوف، المتحدث باسم قصر كنسينغتون في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "سيذهب الزوجان لقضاء شهر العسل، لكن ليس على الفور بعد الزواج"، وذلك بحسب ما نقلته قناة فوكس نيوز الأمريكية.



ومن المتوقع أن يقضي ميغان وهاري شهر العسل في ناميبيا عندما تتاح لهما الفرصة، حيث يوجد مكان سيحصلان فيه على الكثير من الخصوصية، لأنها واحدة من أقل البلدان كثافة سكانية في العالم.



وذكرت مجلة ترافيل وليجر الشهر الماضي أن الزوجان سيقيمان في أحدث مخيم فاخر بناميبيا وهو مخيم وادي هولييب الطبيعي.