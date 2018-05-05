الملك سلمان يُصدر أمرًا ملكيًا بحماية المبلغين عن قضايا فساد

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا يُلزم الجهات المختصة بتوفير الحماية للمبلغين عن حالات فساد، وذلك بعد تضررهم بعد البلاغ.



وقال رئيس الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد، خالد المحيسن: «إن الأمر الملكي يقضي بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري، بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًا، أو المساس بميزاته أو حقوقه».



كما يتضمن القرار، حسب «المحيسن»، ضرورة اتخاذ إجراءات ضد أي جهة تقوم باتخاذ قرارات تأديبية بحق أي موظف، أو المساس بأى حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغًا للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها.